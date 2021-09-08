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İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor

İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü
08 Eylül 2021 Çarşamba 10:12

Adapazarı-Pendik seferini yapan tren,  Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi. TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tuzla #tren kazası #iki tren kafa kafaya geldi
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