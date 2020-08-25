İki yaka bir mücadele

Tarım alanları arasında yapılmaya çalışılan go-kart pisti inşaatına karşı mücadele veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve CHP İlçe Örgütü, Karşıyaka’ya TOKİ tarafından satılan rekreasyon alanı için destek ziyaretinde bulundu. İki Belediye Başkanı, halka ait alanların korunması ve ranta karşı ortak mücadele mesajı verdi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, kadın ve gençlik kolları üyeleri, dün akşam saatlerinde Mavişehir’deki alana geldi. Burada Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İlçe Başkanı Serdar Koç, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri tarafından karşılanan Güzelbahçe Örgütü, hep birlikte rekreasyon alanını gezdi. Doğal kuş cenneti olan alanla ilgili bilgi veren Başkan Tugay, “Çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz, bu anlamlı desteği verdiğiniz için. Yakın zamanda sizlerin Güzelbahçe’de yeşil alanda go-kart pisti gibi absürt bir inşaatı gerçekleştirme çabasına karşı verdiğiniz eylemi takdirle izlemiştim. Biz de burada halka ait olduğunu düşündüğümüz rekreasyon alanı olan bu alanın TOKİ eliyle satışına karşı çıkıyoruz. Buna karşı bir irade ortaya koymaya çalışıyoruz. Güzelbahçe’de elde ettiğiniz başarı için sizleri kutluyorum ve darısı başımıza diyorum” şeklinde konuştu.

İnce: Yanınızdayız

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, “Güzelbahçe’nin güzel olduğunu biliyordum ama Karşıyaka’nın bu kadar güzel bir yeri olduğunu bilmiyordum ve böylesine bir güzellik yaşamamıştım. Sizler gibi güzel insanlarla buraları güzelleşiyor. Buranın insanlık yararına kalması ve kullanılması gerekirken satışlara konu olması bizlerin moralini bozuyor. Mücadelenize destek veriyoruz. Sonuna kadar Güzelbahçe sizin yanınızda” diye konuştu.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Rant iktidarı bitecek halk iktidarı gelecek” derken, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç da, “Anlamlı ziyaretleri ve destekleri nedeniyle adı gibi güzel Güzelbahçeli parti emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

