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İkinci el konut için kampanya yapılacak mı? Bakan Kurum açıkladı

İkinci el konut için kampanya yapılacak mı? Bakan Kurum açıkladı
10 Ocak 2023 Salı 12:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut kampanyasıyla ilgili, "İkinci el konut alacaklar için ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar" dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, ikinci el konutlarla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Şu anda bizim önceliğimiz; bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını artırmak, istihdamı-üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" dedi.

Kurum, ikinci el konutla ilgili kampanyanın ne zaman hayata geçirileceğiyle ilgili de, "Kısa vadede bir şey beklemeyin; ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik. 'Alt gelirlilere destek olacağız' dedik. Alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. 'Orta gelire destek olacağız' dedik; orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık; işte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 milyon arası 0,79, 4-5 milyon arası 0,99 olacak şekilde. Burada önceliğimiz; ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler" diye konuştu.

'DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Zaten ikinci el konutlarda ilk evdeki gibi bir kampanya olmaması gerektiğini kaydeden Kurum, "Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada konut yapılmasını sağlıyoruz. Diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz. Bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamamızın sebebi, üretimi de artırmak istiyoruz, istihdam da artsın, üretim de artsın. Dolayısıyla ikinci el ile ilgili veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma, aynı desteklerle olmayacak. Yani ikinci el konut alacaklar için ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, işte Hazine'nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada yüklenici yok. Öbür tarafta 'üretimi artıralım' istiyoruz, 'garanti altına alalım' istiyoruz. Dolayısıyla onlara kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar. Sorunları o aslında. Sonuç olarak zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

'BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK'

Bakan Kurum, 'Kampanya sonrası ev fiyatlarında artışlar oluyor?' şeklindeki soruya da, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. 'Yeni Evim' kampanyasını duyururken ne dedik? İlk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyon, teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak. Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak" diye yanıt verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ikinci el konut #kredi #murat kurum #konut satışı
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