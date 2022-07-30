BİR SUÇ DUYURUSU DAHA!
BİR SUÇ DUYURUSU DAHA!
0
3 VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
3 VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
0
BANU ALKAN EVLENİYOR!
BANU ALKAN EVLENİYOR!
0
İLHAN İREM'DEN ACI HABER!
İLHAN İREM'DEN ACI HABER!
0
banner776

İkinci el otomobilde bu hilelere dikkat!

İkinci el otomobil piyasasında dolandırıcılık yöntemleri artıyor. Ekspertizler en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinin, kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag’lerinin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi olarak açıklıyor

İkinci el otomobilde bu hilelere dikkat!
30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:25

Otomobil fiyatlarındaki artış ve neredeyse fabrika çıkışlı araba bulunamaması nedeniyle, ikinci el piyasasına talep arttı. Bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar, hasarlı araçları hileli yöntemlerle satmaya çalışıyor. Oto ekspertizlerinin verdiği bilgilere göre, en sık karşılaşılan dolandırıcılıklar, kilometre düşürme, kazada açılan airbagin tamir edilmeden yeniden takılması ve iki hasarlı aracın birleştirilerek satılması. Sigorta eksperleri ise bazı ikinci el otomobil ilanlarında, "Aracımın trameri şişirilmiştir. Normalde hasarı bu kadar yüksek değildir" ifadelerinin dikkate alınmaması gerektiğini dile getiriyor. 

"İKİNCİ EL PİYASASINDA DOLANDIRICILAR ÇOĞALDI"

Bir ekspertiz firmasında servis müdürü olarak çalışan Engin Tanlık, "Maalasef ikinci el piyasasındaki hareketlilik bazı dolandırıcıların çoğalmasına neden oldu. Araçta bir parça boya, iki parça sök-tak olduğunu söyleyip piyasaya sürüyorlar. İkinci el araçlarda şu ara çok fazla kilometre düşürülüyor. Daha bugün kilometresi düşürülmüş bir araç tespit ettik. Airbag hileleri var. Orijinal diye gelen aracın aribagleri işlem görmüş olabiliyor" dedi. 

"BU ARALAR 2 ARAÇTAN BİR ARAÇ YAPANLAR ÇOK OLUYOR" 

Otocenter'da ekspertiz firması sahibi olan Murat Yaman ise "Yoğun şekilde araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü görüyoruz. Gösterge panelini söküp, arkadan matkapla kilometreyi geri çekiyorlar. Arabada ne kadar beyin varsa, kilometreyi sıfırlamaya çalışıyorlar. Airbagleri direnç ile kandırmalar oluyor. İki araçtan bir otomobil yapanlar da çok oluyor. Müşteriler daha önce kaportaya dikkat ederlerdi. Fiyat artışı nedeniyle şimdi motor sağlamsa, kaportaya bile bakmıyorlar" diye konuştu. 

"TRAMERDE YAZAN RAKAM NEYSE, HASAR ODUR" 

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Genel Koordinatörü Ufuk Yalçın, tramer üzerindeki hasar kayıtlarının değiştirilemeyeceğini belirterek "Sigorta şirketi istiyor diye daha az miktarda hasar yazılamaz. Hak sahibi istiyor diye de daha fazla yazılması söz konusu değil. Tramer üzerinde ağır hasar kaydı işlenmişse bir araca, daha önce bir pert işlemine konu olmuştur. Sigortadan yüksek rakam yazdırılarak fazla miktarda hasar alınmış gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bu gerçek dışı bir ifade. Gerçekte tramer miktarı neyse hasar odur" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ikinci el otomobil #dolandırıcılık #ekspertiz
Önceki Haber
Seferihisar'da 'Halk Giysi' projesi
Sonraki Haber
İkinci el otomobilde bu hilelere dikkat!
Üniversiteye 36 kişi alınacak
Üniversiteye 36 kişi alınacak
0
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alacak
0
Akdeniz Üniversitesi 183 kişi alacak
Akdeniz Üniversitesi 183 kişi alacak
0
Bursa'da acı kaza! Baba ve oğlu öldü!
Bursa'da acı kaza! Baba ve oğlu öldü!
0
Güngören saldırısının faili 14 yıl sonra öldürüldü!
Güngören saldırısının faili 14 yıl sonra öldürüldü!
0
Antalya'da motosikletli öğretmen kazada hayatını kaybetti!
Antalya'da motosikletli öğretmen kazada hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.