İKKB Konak Meydanı'nda kadına şiddete dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele gününde Konak Meydanı'nda şiddete dikkat çekmek için ayakkabı bıraktı. Başkan Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ile belediye başkanları da etkinlikte yer aldı. İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, 'Uygar devlet olabilmenin tek şartı kadına istenilen desteği verebilmekten geçer' dedi.

"Şiddetin Saati Olmaz" diyerek Konak Meydanı'nda bir araya gelen İzmirliler, şiddete maruz kalarak yaşamını kaybetmiş kadınların anısına ayakkabı bıraktı. Turuncu fular takarak kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade eden İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, şiddetin farkındalık yaratılarak azalacağını söyledi. Şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceklerini belirten İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Kadınlarımızın hayatlarında yaşadığı şiddete dikkat çekmek için bugün buradayız. Her ne olursa olsun şiddet kabul edebileceğimiz bir durum değildir. İKKB çatısı altında faaliyet gösteren 44 dernekle birlikte şiddetle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Farkındalık için çalışacağız

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde İzmirlilerin etkinliğe olan ilgisinden ve bu konuya duyarlı olduklarını vurgulayan Serter, Türkiye'nin batısından doğusuna bu farkındalığın yayılması için çalışacaklarını söyledi. İstanbul sözleşmesinin 1999 yılında şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesine imza atan ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Serter, "İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak Konak Meydanı'nda bıraktığımız ayakkabılar farkındalık yaratmamıza neden olacak. Maalesef kadınlarımız yaşamın birçok bölümünde şiddete maruz kalarak, yaşamları kısıtlanmaktadır. Uygar devlet olabilmenin tek şartı kadına istenilen desteği verebilmekten geçer. İstanbul sözleşmesinin uygulanmasını istiyoruz" dedi. Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların dünyanın her yerinde erkek şiddetine karşı seslerini çıkarttıklarını ve kadınların erkek egemen düzene karşı durarak önemli bir direniş hattı oluşturduklarını söyledi. Ayrıca etkinlikte konuşmacı olarak İzmir Kadın Konseyi Başkanı Kızbes Seyhan ve İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dernek Başkanı Fatoş Dayıoğlu yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi uygulansın

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında açıklamada bulunan Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın hakları için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Toplumun her tabakasında kadının şiddete maruz kaldığını ve yasal güvencelerle kadınların korunması gerektiğini ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, kadınların bu mücadelesinde dernek olarak her zaman yanında olacaklarını söyledi. Dünyadaki tüm insanların huzur içinde yaşaması için şiddetin son bulması gerektiğini belirten Antitoros, "Kadına şiddet maalesef artarak devam etmektedir. Uluslararası alanda Türkiye kadın erkek eşitliğinde son sıralarda yer almaktadır. Kadınların yaşam haklarını kanun çerçevesinde koruma altına almak zorundayız" dedi.

Toplumsal huzuru sağlar

Kadınlara, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde haklar elde ettiğini fakat son dönemlerde kadının elindeki hakların alınmak istediğini belirten Nihan Antitoros, şiddetin sürekli karşısında olacaklarını söyledi. İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme olduğunu vurgulayan Antitoros, "Bu sözleşme kadınlara karşı uygulanan şiddettin önlenmesi, korunması ve yargılanması için hazırlanmış bir belgedir. 2011 yılında bu sözleşmeye ilk imza atan ülke olmamıza rağmen uygulanabilirlik açısından bir anlam ifade etmiyor. Sözleşmenin yerine getirilmesi kadın haklarını sağlayacağı gibi toplumsal huzurun sağlanmasına da yardım edecek. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kadınları için performans

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi. Mimus Sokak Sanatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kırdı. Projelerini sürdüren Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalan kadınlar için sokak oyunu sergiledi. Pantomim ve canlı heykel performansı çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Oyunda, bir kadının üzerine beyaz çarşaf sarıldı ve ardından temsili olarak kırmızı boya ile çarşafın üzerine el izleri bırakıldı. Bu sırada, üzerinde beyaz çarşaf bulunan kadının bacağına sarılan bir çocuk figürü yapıldı. Daha sonra boynunda turuncu atkı bulunan kadılar, temsili olarak şiddet gören kadının etrafını sardı. Başta Emine Bulut olmak üzere şiddete uğrayan kadınlar için sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.