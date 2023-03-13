İklim Değişikliği Başkanlığı personel alacak

İklim Değişikliği Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

İklim Değişikliği Başkanlığı personel alacak
13 Mart 2023 Pazartesi 04:31

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İklim Değişikliği Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere ilanda nitelikleri belirtilen toplam (6) adet Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır. 


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