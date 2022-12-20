İletişim Başkanlığı 155 personel alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 155 personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İletişim Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek-2’nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilandaki tabloda nitelikleri belirtilen merkez teşkilatı için 15 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 adet Destek Personeli, taşra teşkilatı için 54 adet Büro Personeli, 54 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 25 adet Destek Personeli olmak üzere toplam 155 adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 15 Ocak 2023 tarihinde son bulacaktır.



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