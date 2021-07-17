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İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak
17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla 30 kişi alacak. Sınavın tüm aşamaları Ankara'da yapılacak. 

Ön eleme sınavı 12/09/2021 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakika olacaktır. Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.


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