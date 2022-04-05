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İlginç görüntü! Hastaları camdan muayene ediyorlar!

İlginç görüntü! Hastaları camdan muayene ediyorlar!
05 Nisan 2022 Salı 10:35

Antalya'da bir aile sağlığı merkezinde yaşananlar şoke etti. Merkezde hastalar içeriye alınmıyor. Doktorlar hastaları ya camın önünde ya da merkezin kapısına çıkarak orada muayene ediyor. Hastaların içeriye alınmamasının nedeni ise pandemi olarak açıklandı

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor. Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

O ANLAR KAMERADA

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor. Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor. Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #aile sağlığı merkezi #camdan muayene #kapıda muayene #doktor
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