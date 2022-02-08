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İlginç görüntü! Kamyon okul bahçesine düştü!

08 Şubat 2022 Salı 12:51

Ordu'nun Altınordu ilçesinde rampada kayan kamyonun okul bahçesine düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, kamyonun dik duruşu ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Kaza sırasında öğrencilerin derste oluşu da olası bir faciayı önledi

Alınan bilgiye göre, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1835 plakalı çakıl yüklü kamyon, Saray Mahallesi'nde rampada duramaması üzerine kayarak hızlandı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen durduramadığı kamyon, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptıktan sonra Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Dorse üzerine dikili halde durabilen kamyon, bahçede park halindeki motosiklete de hasar verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin derste olduğu sırada meydana gelen kazada sürücü Duman yaralandı.

Duman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından okulda eğitime bugün ara verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #kamyon #kaza #okul bahçesi
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