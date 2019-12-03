İlk bağış başkan Koştu'dan

Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) Dünya Engelliler günü için özel olarak hazırlanan etkinlikte sahneye yaşamını mesleğine adayan bilimsel yönü kadar sosyal sorumluluk aktivisti olarakta çalışmalarını aralıksız sürdüren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Sait Eğilmez ve grubu sahne aldı.

50 dakika süresince sahnede büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşamından kesitler sunarak görmenin nedenli önemli bir haslet olduğuna dikkat çekmeye çalışıldı. Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu Aşık Veysel'in göremediği için yaşamı boyunca çektiği zorlukları anlatarak organ bağışının önemine vurgu yaptılar.

Sıraya girdiler

Etkinlik sonunda izleyiciler organ bağışı kampanyasına da katıldılar. İlk organ bağışını Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptı. Ardından 49 kişi daha organlarını bağışladı. Kampanya standı başında organ bağışının önemine dikkat çeken Başkan Koştu, "Ülkemizde organ nakli için beklerken zorlu bir yaşam mücadelesi veren binlerce insanımız var. Biz toplum olarak birbirimizin yarasını saran ve yardımlaşmayı çok seven bir milletiz. Organ bağışında da bu hassasiyeti göstermeliyiz. Öldükten sonra organlarımızı paylaşarak, hayata tutunmaya çalışan hastalarımıza yardım elimizi uzatmalıyız. Bugün burada farkındalık için sahneye çıkan Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grup üyelerine de sosyal sorumlulukları için çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Prof. Dr. Sait Eğilmez, ülkemizde her yıl 380 bin kişinin öldüğünü belirtti, "Bukişilerin yüzde biri organ bağışında bulunsa kornea nakli bekleyen üç bin kişi yeniden görmeye başlar. Yani bu sorunun çözümü yine bizim elimizde" dedi.