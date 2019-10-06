İlk ders Başkan Kılca'dan

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hukuk başlangıcı dersini verdi.

İlk ders Başkan Kılca'dan
06 Ekim 2019 Pazar 15:25

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı, Hukuk Fakültesi TOBB Binası Şehit Abdullah Tayyip Olçok Amfisi'nde ağırladı. Kendisi de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Başkan Kılca, Hukuk Başlangıcı dersinde kürsüye çıktı. Hukuk Fakültesi öğrencilerine hitap eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sözlerine üniversitenin içinde bulunduğu Karatay Bölgesi'ni ve Karatay Belediyesi'ni tanıtarak başladı. Zorlu bir sınav maratonu neticesinde Hukuk Fakültesini kazanmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Kılca, hukuk mezunlarının çalışma alanları konusunda geniş bilgi verdi.

Kendinizi geliştirin

Hak ve hukuk terimlerini açıklayarak derse giriş yapan Başkan Hasan Kılca, şu tavsiyelerde bulundu: "Bir yandan yabancı dil seviyenizi yükseltirken bir yandan da uluslararası hukuk, ticaret hukuku, ihale mevzuatı gibi konularda kendinizi geliştirirseniz Dış Ticaret ve Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda aranan bir hukukçu olursunuz. Hukuk alanındaki yeni gelişmeleri izleyin ve kendinizi geliştirin. Resmî Gazeteyi takip edin. Çünkü hukukçu kendini geliştirmediği ve durağan kaldığı sürece başarılı olamaz."

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