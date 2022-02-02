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İlk iş günüydü! İşe giderken kepçenin altında can verdi!

İlk iş günüydü! İşe giderken kepçenin altında can verdi!
02 Şubat 2022 Çarşamba 13:51

Hakkari'de 23 yaşındaki Ceylan Öner, acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken, kar temizliği yapan kepçenin altında kaldı. Hayatını kaybeden Öner'in bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi


Olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #ceylan öner #ölüm #tıp teknisyeni
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