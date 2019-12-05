İlk müdahaleyi annesi yapmış

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde hunharca bıçaklanan 20 yaşındaki Ceren Özdemir'e ilk müdahaleyi hemşire olan annesi Gülfer Özdemir'in yaptığı ortaya çıktı. Acı olaya tanık olan, emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu, "Ceren'in seslerini duydum. Çok korkunç bir şeydi. Annesi hemşire. O anda ilk müdahaleyi kızına o yaptı" dedi

Türkiye'yi sarsan acı olay, Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbinden bıçaklandı

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı yakalandı

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi. Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un 14 yılında yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Bugün doğum günüydü

Saldırganın Emniyetteki sorgusu sürerken, Ceren de önceki gün gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar ise yürek yakmaya devam ediyor. Cenazede ayakta güçlükle duran anne Gülfer Özdemir'in hemşire olduğu ve kanlar içindeki kızına ilk müdahaleyi de onun yaptığı öğrenildi. Yaşananlara tanıklık eden ailenin komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu, "Evlerimiz çok yakın. Balkondaydım. Bir köpeğin çıkarttığı gibi hırlama sesi geldi. Herhalde bir çocuğa hayvan saldırdı dedim. Ardından Ceren'in seslerini duydum. Sonra çığlıklar geldi. Çok korkunçtu. Demir olan dış kapı kapalıydı ancak içeride ışık yanıyordu. Üst kattan birileri indi girişe. Oğlum da yakındı o da gördü. Ceren'in annesi hemşire olduğu için ilk müdahaleyi kızına o yapmış. Ceren neşeli, mütevazi çok güzel bir genç kızdı. Ölümüne çok üzüldük" dedi. Ceren'in yarın, 6 Aralık olan doğum gününü kutlamaya hazırlandığı da bildirildi.

Ablası katili görmüş

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.

Kendime yeni avlar aradım

Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un polise verdiği ifade kan dondurdu. Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı şunları söyledi:

Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı kopartıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim. Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren'e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır, diye korktum. Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım.

14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın (35) 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ve cezaevine konulduktan sonra 2017'de çıkan yasa ile gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür A.'nın 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Ordu'da, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki balerin eğitmeni Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili katil zanlısı Özgür A. hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı.

İki kez firar etti

Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür A.'nın, 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Cezaevine konulan Özgür A.'nın 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür A.'nın kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı. Türkiye'de infiale neden olan Ceren Özdemir'in yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının şüphelisi Özgür A.'nın, 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür A.'nın ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.

12 ayrı suçtan sabıkası var

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu Emniyetini başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden Vali Yavuz, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirterek, emniyet personelinin suçlunun yakalanması ile ilgili yürüttüğü çalışmalardan da detaylar verdi. Olay yeri ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini, teknik ve analizlerin ardından suçlunun hem kimliğinin saptandığını, hem de yakalanmasının sağlandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi: Ceren evladımızı bir katil maalesef aramızdan aldı. Gerçekten üzüntümüzü tarif edecek bir cümle bulmak mümkün değil. Özellikle gencecik bir evladımızı, üniversite öğrencimizi kaybetmenin derin bir üzüntü ve acısı içindeyiz. Öncelikle Ceren kardeşime, evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayın meydana geldiği 19.40 saatinden itibaren, dün geceden itibaren emniyet birimlerimiz, benim bizatihi koordinemde çok yoğun bir mesai harcamıştır. Başta istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerimiz olmak üzere yoğun bir çalışma yapmış, tüm kamera, teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşgaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de 15.45 sularında, otogar civarında yakalanmıştır. Yakalandığı esnada üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanmıştır ve bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Ama polislerimiz çok şükür, sağlık durumları iyi herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır" dedi.

Suçunu itiraf etti

Zanlının suçunu itiraf ettiğini de anlatan Vali Yavuz, "Yapılan mülakatta katil zanlısı suçunu itiraf etmiştir. Ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır. Daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmakta, takip edilmektedir. Dolayısıyla henüz olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla işbirliği yaparak neticelendireceklerdir. Tekrar bir kez daha ifade etmem gerekir ki, özellikle Ordulu kardeşlerimizin bu konu üzerindeki hassasiyeti takdirle karşılaşacak düzeydedir. Bizlere de yardımcı olmuşlardır. Özellikle Ordulu kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu güvene ve emniyet güçlerimize göstermiş oldukları yardım ve duyarlılık için ayrıca teşekkürü bir borç olarak ifade ediyorum ve buradan bir kez daha güvenlik birimlerimizin bu hızlı ve etkin çalışması neticesinde faailin ele geçmesi de elbette acımızı hafifletmiştir. Bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Ümit ederim böylesi acılar bir daha yaşamayalım, şiddetin her türlüsünü kime karşı yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin karşısında duralım. Bütün dileğimiz temennimiz budur" diye konuştu.

Vatandaşlar linç etmek istedi

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.