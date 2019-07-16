İlk sekretaryayı İzmir üstlendi

Belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik yapılara bir yenisi daha eklendi. 21 belediyenin katılımıyla Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu. Ağın ilk sekretaryasını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi

Yerel yönetimler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi' konulu eğitim programı düzenlendi. İki gün süren program kapsamındaki sunumlarda Sürdürebilir Kentsel Gelişim Protokolü'ne imza atan 21 belediyeye yönelik iyi örnekler masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen eğitime katılan Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, Tunç Soyer öncülüğünde başlayan, 'Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu' sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları anlattı.

Eğitime Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katılarak deneyim ve birikimlerini paylaştı.

İş birliği sağlanacak

Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitim programının ilk meyvesi ise 'Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı' oldu. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü'ne imza atan belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye'de alanında bir ilk olan 'Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı', katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu. İlk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan etti.

Katılan belediyeler

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi, Kars Belediyesi, Konak Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Maltepe Belediyesi yer alıyor.