İlk sırada Çin var, Türkiye 19. sırada!

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu açıklanırken, en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin oldu. Türkiye ise nüfus büyüklüğüne göre dünyada 19. sırada yer aldı.

Veriler Birleşmiş Milletler Dünya Nüfusu beklentilerinden elde edilirken, Türkiye verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturuldu. Bu veriler kapsamında 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edilirken, en fazla nüfusa sahip ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Pakistan olarak belirlendi. Türkiye ise nüfus büyüklüğünde 235 ülke arasından 19’uncu sırada yer alırken, nüfusunun 83 milyon 384 bin 680 kişi olduğu gözlendi. Böylelikle Türkiye dünyadaki toplam nüfusunun yüzde 1,1’ini oluşturdu.

Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının başından bugüne kadar nüfus ile alakalı basına 74 bin 375 haber yansıdığı tespit edildi. Haber çıkış kaynaklarına bakıldığında en fazla yerel yayınlarda nüfus başlığında haber yapıldı. Covid 19 kaynaklı ölümler, doğal kaynakların tüketimi, küresel ısınma ve doğal afetler nüfus konusu altında medyada en fazla yansıma bulan başlıklar oldu.