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İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin, bugün saat 08.30'da hareket edeceğini açıkladı

İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:27

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada; mısır yüklü ilk geminin, bugün Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan yola çıkacağı belirtildi. MSB'nin açıklamasında, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa Limanı'ndan 01 Ağustos sabah 08.30'da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır. 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Fedarasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tahıl #tahıl gemisi #ukrayna #tahıl koridoru
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