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İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektup, sosyal medyaya damga vurdu

İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektup, sosyal medyaya damga vurdu
10 Kasım 2022 Perşembe 15:17

Bir ilkokul çocuğunun 10 Kasım nedeniyle Atatürk'e yazdığı mektuba kantin detayı damga vurdu. Küçük çocuk, kantin fiyatlarının yüksek olmasını Atatürk'e şikayet etti. Mektup sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefat yıldönümü nedeniyle başta okullar olmak üzere tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor.MEKTUP YAZMALARI İSTENDİ

Birçok ilkokulda öğrencilerden Atatürk'e mektup yazmaları istendi. O mektuplardan birine ise kantin detayı damga vurdu. İlkokul öğrencisi çocuk, Atatürk'e yazdığı mektupta kantin fiyatlarının yüksek olmasını şikayet etti.

İŞTE O MEKTUPTA YAZANLAR

İlkokul öğrencisinin mektubu şu şekilde: "Sevgili Atatürk, ben seni çok merak ediyorum. Türkiye'de ekonomik durum çok kötü hiçbir şey yolunda değil. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Sen bizi korudun vatanımızı korudun sen bizim için savaştın senin sayende okuldayız ders işliyoruz ama okuldaki kantin çok pahalı satıyor. Bazıları alıyor bazıları almıyor. Bu yüzden evden yemek getiriyoruz. Türkiye'de yaşamamız senin sayende. Sesini çok merak ediyorum. Neyse benden bu kadar. Senin için bu mektubu yazdım. Seni çok seviyorum sen bizim Atamızsın. Nur içinde yat Atam."

Etiketler; #atatürk #mektup #çocuk #haber
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