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İller Bankası 365 kişi alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 365 sözleşmeli personel alınacağı duyruldu

İller Bankası 365 kişi alacak
24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:55

Bankaya  giriş  sınavı  ile  Genel  Müdürlük  ve  Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerinde  sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis,  Mimar,  İç Mimar,  Şehir Plancısı, Peyzaj  Mimarı,  Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır.

Sınava  girmek  isteyen  adaylar  İş  Talep  Formu’nu  24/05/2021  -  11/06/2021  tarihleri arasında  Bankanın  web  sayfasından  (www.ilbank.gov.tr)  doldurup  JPEG  formatındaki  4,5x6 ebatında  vesikalık  fotoğraflarını  da  ekleyerek  elektronik  ortamda  göndereceklerdir.  (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)


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Etiketler; #iller bankası #eleman alımı
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