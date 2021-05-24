İller Bankası 365 kişi alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 365 sözleşmeli personel alınacağı duyruldu

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/2021 - 11/06/2021 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)



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