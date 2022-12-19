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İller Bankası 400 personel alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İller Bankası 400 personel alacak
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:09

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. 


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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