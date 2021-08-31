YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
0
MARMARİS'TE FENER ALAYI
MARMARİS'TE FENER ALAYI
0
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
0

İmam dehşet saçtı: 3 kızını öldürdü

Trabzon’un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden imam, gözaltına alındı

İmam dehşet saçtı: 3 kızını öldürdü
31 Ağustos 2021 Salı 18:31

Olay, ilçenin Uluağaç köyünde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #imam #imam cinayet #imam kız #of imam kızlarını
Önceki Haber
Kadın Vosvoscular'dan Zafer turu
Sonraki Haber
Duvardan akan sarı su, acı gerçeği ortaya çıkardı!
Aşı olanlara 'kobay' diyen kişi, koronavirüsten öldü!
Aşı olanlara 'kobay' diyen kişi, koronavirüsten öldü!
0
Duvardan akan sarı su, acı gerçeği ortaya çıkardı!
Duvardan akan sarı su, acı gerçeği ortaya çıkardı!
0
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
0
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
0
Arkadaşını öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!
Arkadaşını öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!
0
Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.