İmamdan cuma hutbesinde skandal sözler!

Konya'da cuma hutbesinde bir imamın söylediği sözler olay oldu. İmam Ahmet Gür, şiddete karşı eylem yapan doktorları hedef aldı ve "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" ifadelerini kullandı. İmam hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi

Konya Valiliği, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camii’nde, dün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi’nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya’nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak, görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Konya'da Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir" denildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESEN SORUŞTURMA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Konya’da cami imamı, hutbede doktorları hedef aldı: 'Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.