İmamoğlu 'Aynı hataları yapmayalım' çağrısı yaptı

CHP ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, helallik isteyerek 'aynı hataları yapmayalım' çağrısı yaptı

İmamoğlu, "Hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak ve adalet duygularıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Keşke seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla değil de milletin çıkarına cümleler kurarak, seçim için, oy için her şeyi söylemek değil; güzel cümlelerle, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacaktır. O bakımdan elbette helalleşelim, herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım. Seçim hayırlı olsun. Çok güzel bir netice bekliyorum." açıklamasında bulundu.