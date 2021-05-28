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İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!

31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
28 Mayıs 2021 Cuma 14:41

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nda çalışan 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydedildi. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

Yazılı savunmasına da yer verilen iddianamede, İmamoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edilirse İmamoğlu hakim karşısına çıkacak.

Etiketler; #Ekrem İmamoğlu #imamoğlu soruşturma
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