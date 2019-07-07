İmamoğlu'na 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde kendisine verilen "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülünü, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın elinden aldı

İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genç evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir yönetici olacağıma söz veriyorum." dedi

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 21'nci kez düzenlenen Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl ilk kez verilen "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülünün sahibi oldu. İmamoğlu, ödül töreninden önce kentin şeref defterini imzaladı. Sahneye "Ekrem Başkan" tezahüratıyla çıkan İmamoğlu, ödülünü Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın elinden aldı. Ödül töreninden önce ilk konuşmayı yapan Posbıyık, İmamoğlu'na hitaben, "Sevgi, barış ve dostluk ödülünü sizlere sunmaktan onur duyuyorum" dedi.Kent meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, ödülünü alan İBB Başkanı'na yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, ödülüyle birlikte festival için kurulan platformun her yanını dolaşarak, vatandaşlarla selamlaştı.

İmamoğlu, vatandaşların coşkusu altında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledİ:

Moral vermek kolay

"Sevgi dolusunuz. Sevgi, barış, huzur, mutluluk, dostluk... Sizinle hepsini paylaşmak istiyorum. Dünyanın en kolay şeyi, iyi cümleler kurmak. Örneğin şu güzel kızlara, 'Çok güzelsiniz' demek. Yakışıklı delikanlılara, 'Çok yakışıklısınız' demek. Bir insanı görüp ona 'Merhaba' diyebilmek. Yürekten kucaklayabilmek, çok kolay. Zor olan, kötü şeyler konuşmak. Bir insanı kıran, döken cümleler konuşmak. Bir topluma hitap ederken, onların moralini ayağa kaldırmak kolay, ama bir toplumun moralini bozmak zor aslında. Uzun zamandır zor olanı yapıyoruz. Milletimizin moralini bozmak için, ne yazık ki bazı alanlarda kötü cümleler kullanmaktan geri durmuyoruz. Bundan en çok kim şikayetçi biliyor musunuz? O bana el sallayan mini minnacık çocuklarımız. Kötü cümle duymak istemiyorlar.

Eşit fırsatlar tanıyacağım

"Özellikle gençler için, bu ülkeyi, bu güzel şehirleri, başta İstanbul'u umut haline getirmek zorundayız. Hayallerini, güzel şehirlerimizde ve ülkemizde gerçekleştirmeliler. Eğitimde, iş bulmada fırsat eşitliği vermeliyiz. Liyakatle, adaletle bu şehirleri yönetmeli ve gençlerimize gelecekle ilgili kafalarında en ufak bir tereddüt bırakmamalıyız. Bu şekilde bir yönetici olmaya, tüm Ereğlililer önünde söz veriyorum. Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını, İstanbul'da hizmet ederken vermeye söz veriyorum. Adil, bu ülkeye layık, bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğime, insanlara eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genç evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir yönetici olacağıma söz veriyorum."