İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yine karar çıkmadı. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiası ile yargılanan İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmada CHP milletvekilleri yer aldı.

Tanık olarak dinlenen muhabir Gülşah İnce, "Görüntülerde her şey ayan beyan ortada. Ekrem İmamoğlu'na Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik söylediklerini soru olarak sordum. Tırnak içinde sordum. Verdiği yanıtı haberleştirdik. Sadece ben yoktum diğer basın mensubu arkadaşlarda vardı. Her şey kameralar önünde oldu. Bir siyasiye cevap hakkı doğduğu için soruyu yönelttik. Aynı günün akşamı İçişleri bakanına yanıt olarak haberleştirdik" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının, 'Demeç almaya gelirken YSK üyelerine yönelik neden bu sözü etti gibi diğer muhabirlerle konuşmanız oldu mu' sorusu üzerine İnce, "Bir çok soru soruldu. Ekstra bir soru soran olmadı. YSK'ya yönelik herhangi bir eleştiri düşünmedim. Biz böyle bir sonuç çıkartmadık. Whatsapp grubu var buraya İmamoğlu'nun cevapları deşifre edilip atılır. Orada da YSK ile ilgili her hangi bir şey görmedim" diye konuştu.

İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu söyleyen duruşma hakiminin sözleri tutanağa geçildi. Ayrıca hakim "Bu sözlerin başkasına yönelik olduğunu iddia eden varsa gelsin söylesin" dedi. Hakim kalan tanıkların dinlenilmesini reddetti. Sanık avukatı deliller toplanmadan mütalaa alınmaya çalışıldığını belirterek reddi hakim talep etti. Mahkeme, reddi hakim talebi reddetti.

Cumhuriyet savcısı tekrarladığı mütalaasında 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istedi ve siyasi yasak talep etti.

Duruşma reddi hakim talebinin incelenmesi için 14 Aralık tarihine ertelendi.



İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.