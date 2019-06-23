İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sizinle uzunca bir metin paylaşacağım. Duygularımı hem basın mensuplarına aktarırken, hem İstanbullu hemşehrilerime, Türkiye’ye ve hatta dünyaya Türkiye adına birkaç cümle etme adına kendimi sorumlu hissediyorum. Ama önce bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına, sandıklarda okullarda ilçe seçim kurullarında il seçim kurullarında hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum." dedi.

Sandıkları terk etmeyin

Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları bugüne kadar hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.

Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da biliyoruz ki net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, bilişim sorumlularına, sandık kurul üyelerine, ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma, sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir ve asla sandıklarınızın, tutanaklarınızın, ilçe seçimdeki birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar asla sandıkları terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum.

Dolayısıyla bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir.



Gerçekleri gizleyemezsiniz

Çok kıymetli İstanbullular, çok değerli vatandaşlarımız biz Türkiye’de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim.

Ötekileştirme bitecek

Vatandaş 31 Mart’tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların hesabını, tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul’da yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul’da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. İstanbul’da israf, şatafat kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı tazelemiştir.

Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunlukla gerçekleştiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Halkımıza minnet duygularımı iletiyorum.