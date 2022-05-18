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İnegöl'de kaza yapan genç astsubay hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de 29 yaşındaki Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin kullandığı otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı ve parçalara ayrıldı. Kazada Genç astsubay hayatını kaybetti

İnegöl'de kaza yapan genç astsubay hayatını kaybetti
18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:31

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kaza saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bursa'dan İnegöl'e gitmekte olan İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken, otomobil önce kaldırıma çarptı daha sonra da savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada araç ikiye bölünürken, Astsubay Ekinci ise araçta sıkıştı.

Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.

Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #inegöl kaza #astsubay #hayatını kaybetti
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