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İnönü Üniversitesi 11 kişi alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İnönü Üniversitesi 11 kişi alacak
19 Mayıs 2022 Perşembe 10:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İnönü Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular 18 Mayıs 2022 ile 1 Haziran 2022 tarihinde yapılacaktır.


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