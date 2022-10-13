İnönü Üniversitesi 57 kişi alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 57 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İnönü Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular 13 Ekim 2022 ile 27 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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