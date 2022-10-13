MADONNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
MADONNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
0
BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
0
KADINLARA DESTEK İÇİN SOYUNDU
KADINLARA DESTEK İÇİN SOYUNDU
0
TATLISES'TEN KIZINA ALTIN KEMER
TATLISES'TEN KIZINA ALTIN KEMER
0

İnönü Üniversitesi 57 kişi alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 57 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İnönü Üniversitesi 57 kişi alacak
13 Ekim 2022 Perşembe 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İnönü Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Ekim 2022 ile 27 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bisikletle dünyayı geziyor!
Sonraki Haber
Yalova Üniversitesi 44 kişi alacak
Annesi sokağa terk etmişti! Günlerce konuşulan Nisa bebekten acı haber!
Annesi sokağa terk etmişti! Günlerce konuşulan Nisa bebekten acı haber!
0
Eczanelere, reçete başı ücret desteği geliyor!
Eczanelere, reçete başı ücret desteği geliyor!
0
Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
0
Afgan anne oğlunu bıçakladı!
Afgan anne oğlunu bıçakladı!
0
Evli çift evlerinde ölü bulundu!
Evli çift evlerinde ölü bulundu!
0
Lisede korkunç olay! 6. kattan atladı!
Lisede korkunç olay! 6. kattan atladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.