İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İnönü Üniversitesi'nin 33 öğretim üyesi alacağı açıklandı

İnönü Üniversitesi, belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi : 21.04.2021

İlan son başvuru tarihi : 05.05.2021

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ