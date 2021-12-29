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İnşaatta bir kişi ölü bulundu

İnşaatta bir kişi ölü bulundu
29 Aralık 2021 Çarşamba 11:28

Şanlıurfa’da, bir inşaatın zemin katında Ahmet İstanbullu'nun (24) cansız bedeni bulundu.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı inşaatın zemin katında sabah saatlerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin Ahmet İstanbullu’ya ait olduğu belirlendi. Yüksekten düşerek öldüğü tahmin edilen Ahmet İstanbullu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #ceset #ölüm
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