İnşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuk, 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatının 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybeden Ferhat C. (17), metrelerce yükseklikten zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin (24) üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi

İnşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuk, 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü!
01 Şubat 2023 Çarşamba 08:29

Olay dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında çalışan Ferhat C., dengesini kaybetti. Ferhat C., inşaatın 3'üncü katından zemin katta çalışan ağabeyi Yusuf C.'nin üzerine düştü. Kaza sonucu iki kardeş yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey ve kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #inşaat #kaza
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