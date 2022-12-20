İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Antalya'da inşaatta çalışan ve iskelet sökümü yapan işçi 32 yaşındaki Sadettin Dursun, dengesini kaybedip düşünce hayatını kaybetti

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilbahçe Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'nde inşaat halindeki 12 katlı binada meydana geldi. Sadettin Dursun, binanın 8’inci katında iskele sökümü yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Sesleri duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.