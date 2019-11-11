Interpol 5 yıldır arıyordu 'gürültü' yakalattı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) beş yıldır aradığı adam, Konya'da gürültü ihbarına giden polisler tarafından yakalandı.

Kazakistanlı 53 yaşındaki Bakytzhan Uspanov, ülkesinde 15 yıl önce 'bir mafya hesaplaşması'nda tanımadığı bir kişiyi vurarak öldürdü. Ardından Kırgızistan'a giden Uspanov, 1000 dolar karşılığı rüşvetle Kırgız pasaportu çıkartarak Türkiye'ye kaçtı. Çeşitli işyerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı mahallesinde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

Interpol'da kaydı varmış

Polisin araştırması, Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığını, Kazakistan vatandaşı olduğunu ortaya çıkardı. Polis, Interpol'ün 2014'te Kazakistan Adalet Bakanlığı'nın talebiyle, Uspanov hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan 'kırmızı bülten' çıkarıldığını belirledi. Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.