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İntihara kalkışan baba yanlışlıkla kızını öldürdü

Kırıkkale'de, babası E.K.'nın (37) intihara kalkışırken kolundan seken kurşun, oda kapısının ardından babasını ikna etmeye çalışan kızı H.K.'nın (14) göğsüne isabet etti. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan E.K., hastanede tedaviye alındı

İntihara kalkışan baba yanlışlıkla kızını öldürdü
03 Aralık 2021 Cuma 08:50

Olay, dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi 1426'ncı sokaktaki bir evde meydana geldi. Bir süredir sorunları olan E.K., ailesine kendisini öldüreceğini söyleyip odasının kapısını kilitledi. Ailesinin çabalarına rağmen ikna olmayan E.K. tabancasını ateşledi. E.K.'nın kolunu yaralayarak seken kurşun, oda kapısının arkasından babasını ikna etmeye çalışan kızı H.K.'nın göğsüne isabet etti. Genç kız aldığı yarayla yere yığılırken, aile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde H.K.'nın aldığı yarayla hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan baba E.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Yüksek İhtisas Hastanesi'ne daha sonra ise Ankara'da bir hastaneye sevk edildi. H.K.'nın cansız bedeni, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #intihar #kızını öldürdü #intihar girişimi
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