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İntihara kalkışan kaymakamdan acı haber geldi!

İntihara kalkışan kaymakamdan acı haber geldi!
11 Kasım 2022 Cuma 14:29

Yalova'da beylik tabanca ile intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Olay, 6 Kasım'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Eylül 2021'de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç, evindeki odasında beylik tabanca ile intihara kalkıştı. Çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Kılıç, bugün tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kılıç'ın intiharı ile ilgili başlatılan idari ve adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaymakam #intihar #armutlu kaymakamı
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