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İntihara kalkışan kızın ifadesi korkunç: Babası, kuzeni ve dayısı...

Hakkari'de 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayan N.Ö. (16) adlı kız çocuğu, ifadesinde babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden baba ve kuzen tutuklandı, dayısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İntihara kalkışan kızın ifadesi korkunç: Babası, kuzeni ve dayısı...
04 Kasım 2021 Perşembe 16:10

Hakkari’de, 30 Ekim akşamı N.Ö., 4’üncü kattaki evinin penceresinden atlayıp intihara kalkıştı. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö., polise verdiği ilk ifadede babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Düşmeden kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan N.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda babası A.Ö. ile kuzeni B.Ö. ve dayısı V.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #cinsel istismar #baba cinsel istismar #hakkari intihar girişimi
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