Irak'ın kuzeyinde 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı kapsamında 10 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda toprağa gömülü silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Şükrü Çakar 2019-52' adı verilen operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, 6 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 mermi, 1 kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konurken, yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

Tel Abyad'ta okula saldırı 3 ölü, 8 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı" denildi.