GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
0
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
0
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
0
ALTINDAN VAZGEÇMEYİN!
ALTINDAN VAZGEÇMEYİN!
0

Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) acı haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!
13 Ağustos 2021 Cuma 09:30

Irak’ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Hakan Bali'nin acı haberi, Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma Bali'ye, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Uzman Çavuş Hakan Bali'nin evi Türk bayraklarıyla asıldı.

3 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehidin babası Mehmet Bali'nin de 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pkk saldırı #pençe şimşek şehit #şehit asker #hakan bali
Önceki Haber
Selde çocuklarını kaybeden anne: Bize arabaları yükseğe çıkarın dediler ama...
Sonraki Haber
Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan çocuk öldü!
Selde çocuklarını kaybeden anne: Bize arabaları yükseğe çıkarın dediler ama...
Selde çocuklarını kaybeden anne: Bize arabaları yükseğe çıkarın dediler ama...
0
Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi!
Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi!
0
Kastamonu felaketi yaşıyor! Ölü sayısı sürekli artıyor!
Kastamonu felaketi yaşıyor! Ölü sayısı sürekli artıyor!
0
Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor
Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor
0
Sel, binaları bu hale getirdi!
Sel, binaları bu hale getirdi!
0
İnönü Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İnönü Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.