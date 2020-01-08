İran önce ABD üslerini vurdu sonra Süleymani'yi defnetti

İran'ın, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine saldırı düzenlemesinin ardından gözlerin çevrildiği, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik gözlenmedi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'nde gece boyunca hareketlilik olmadı. Uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bulunmadığı İncirlik Üssü'nde, İran'ın, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak'ta saldırı gerçekleştirdiği saatlerden bu yana sessizlik hakim. Bu sabah sadece ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 1 kargo uçağının iniş yaptığı İncirlik'te, hareketlilik gözlenmezken, alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklama yapılmadı.

İran, ABD üslerini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı. İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından İran, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füze saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra'nın, 'Ayn el-Esad üssünün vurulma anı' başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü. İran, ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı. Saldırılar gece yarısı saatlerinde başladı. İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin ölüdrdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "İran, BM Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır" açıklamasını yaptı. Zarif, paylaştığı Twitter mesajında, "Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasını, saldırıların başlamasından yaklaşık 3 saat sonra Twitter üzerinden yaptı. Trump "Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" yazdı.

Hangi ABD üsleri

Gece yarısından kısa bir süre sonra gelen ilk haberlerde başkent Bağdat'ın batısındaki Ayn el Esad üssüne İran'dan atılan en az 6 füzenin isabet ettiği belirtildi. AFP'ye konuşan güvenlik kaynakları ise Ayn el Esad hava üssüne 9 füzenin isabet ettiğini, saldırının gece yarısından sonra 3 dalga halinde geldiğini açıkladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı. Ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak'taki en az iki üsse İran tarafından 10'dan fazla füze atıldığını duyurdu. Daha sonra Irak ordusundan yapılan açıklamada, Ayn el Esad hava üssü ile Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu beş noktaya toplam 22 füze atıldığını söyledi. Irak ordusunun açıklamasında Ayn el Esad üssüne 17, Erbil'e ise 5 füze isabet ettiğini, saldırıda ölen ABD askeri olmadığını söyledi. CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD'li askeri yetkili ise ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu, saldırı esnasında Ayn el Esad'da ABD'lilerin olmadığını aktardı. Washington Post gazetesi Savunma editörü yardımcısı Andrew DeGrandpre, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsünün saldırılarla ilgili yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaştı. Açıklamada hedef alınan üslerin Ayn el Esad ve Erbil'deki üsler olduğu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğü ve verilecek cevaba dair görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Beyaz Saray'da zirve

Saldırıların başlamasının hemen ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın saldırılar hakkında bilgilendirildiği ve ulusal güvenlik ekibi ile durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Saldırı haberleri sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper Beyaz Saray'a gitti. Yaklaşık 2 saat sonra Pompeo ve Esper'in Beyaz Saray'dan ayrıldığı ve Trump'ın bu gece kameralar karşısına çıkmayacağı açıklandı. Irak Meclisi Pazartesi günü hükümetten ülkedeki tüm yabancı askerlerin sınır dışı edilmesini talep etmişti. ABD Başkanı Trump Salı günü yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılmasının "Irak için en kötü şey" olacağını söylemişti. ABD'nin Irak'ta yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

Süleymani'nin intikamı alındı

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın saldırının Süleymani'nin intikamını almak için yapıldığını açıkladığını ve ABD'ye üslerini açan tüm ülkeleri uyardığını duyurdu. Açıklamada "Üslerini ABD'nin terörist ordusuna açan tüm Amerikan müttefiklerini uyarıyoruz. İran'a karşı saldırıda bulunulan her yeri hedef alacağız" dendi. İran, Devrim Mufahızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Cuma günü Bağdat'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin intikamının "doğru zamanda, doğru yerde" alınacağını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söylemişti.