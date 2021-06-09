İş arkadaşını öldürdü sonra da...

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi iş arkadaşını boğarak öldürdü daha sonra da kuyuya attı

Olay İstanbul Büyükçekmece'de dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 28 Mayıs'tan bu yana 35 yaşındaki Hakaç Ç.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kayıp ihbarı yapılan Hakan Ç.'nin en son iş arkadaşı Hurşit B. ile görüştüğü tespit etti.

61 yaşındaki Hurşit B.'nin iş yerinde şüpheli hareketler sergilediğini öğrenen polisler Hurşit B.'yi gözaltı aldı. Gözaltına alınan Hurşit B. ifadesinde, Hakan Ç. ile birlikte alkol aldıklarını o sırada aralarında tartışma çıktığını ve tartışma sonucu onu boğarak öldürdüğünü anlattı. Hurşit B. daha sonra da Hakan Ç.'yi bir araçla Büyükçekmece'de iş yerine ait bir araziye giderek burada bulunan kuyuya attığını söyledi.

Polis ekipleri yaptığı sorgulama sonrası, Hurşit B.'nin tarif ettiği araziye giderek kuyuda inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kuyuda Hakan Ç'nin cesedine ulaştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri Hakan Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hakan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan Ç.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.