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İş çıkışı evine giderken öldürüldü!

İş çıkışı evine giderken öldürüldü!
03 Şubat 2022 Perşembe 14:15

Şanlıurfa'da işten çıkan lokanta çalışanı, evine doğru yürürken sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. 31 yaşındaki Osman Özaydın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi


Olay, dün akşam Karacurun Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Osman Özaydın'a, işten çıkıp, yürüyerek evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özaydın, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Özaydın'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #cinayet #ölüm #silahlı saldırı
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