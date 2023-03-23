İş yerinde başından vurularak öldürüldü

Konya'da nakliyecilik yapan Ayvaz Karakuş, iş yerinde tartıştığı Halil D. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Elmadap Sokaktaki iş yerinde meydana geldi. Ayvaz Karakuş ile Halil D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., tabancayla Karakuş'u başından vurdu. Karakuş kanlar içinde yığılırken, Halil D. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Karakuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Karakuş'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, Halil D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.