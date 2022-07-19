BEHZAT Ç. SEVENLERE GÜZEL HABER!
BEHZAT Ç. SEVENLERE GÜZEL HABER!
0
İŞ YERİNDE VAŞAK ŞOKU!
İŞ YERİNDE VAŞAK ŞOKU!
0
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE
0
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
0
banner776

İş yerinde vaşak şoku! O anlar görüntülendi!

Tunceli'de kent merkezine inen nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, bir sürücü kursu binasına girdi. Binada bir süre gezinen vaşak, daha sonra dışarı çıkıp gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

19 Temmuz 2022 Salı 12:36

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli’de bir sürücü kursu binasına girdi. Genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağı gören Deniz Güneş, kısa süreli paniğin ardından cep telefonuyla o anları kayda aldı. Vaşak bir süre içeride gezindikten sonra dışarı çıkarak, gözden kayboldu.

Deniz Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. Ekipler, vaşağa zarar gelmemesi ve doğal ortamına bırakılması amacıyla arama çalışması başlattı.

Deniz Güneş, kursun doğal gaz işini yapmak için binaya geldiğini belirterek, "Ben girince içeride birden kedi gibi bir şey gördüm, sürücü kursundakilere söyledim. Onlar da baktı. ‘Vaşak’ dediler. Korkudan öldük. Dağda görmemişken çarşıda görmek ilginç" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tunceli #vaşak #sürücü kursu vaşak
Önceki Haber
İzmir avukat
Sonraki Haber
İzmir'e gelecek olan gemi ile ilgili rapor ortaya çıktı: 9 ton asbest varmış!
Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı!
Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı!
0
Ördekleri çaldıkları iddia edilmişti! O kadınlar açıklama yaptı
Ördekleri çaldıkları iddia edilmişti! O kadınlar açıklama yaptı
0
DSP'yi yasa boğan ölüm! Genel Başkan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti!
DSP'yi yasa boğan ölüm! Genel Başkan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti!
0
5 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli ormanda çıplak bulundu!
5 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli ormanda çıplak bulundu!
0
Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü!
Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü!
0
Profesyonel dağcı, gezide kalp krizi geçirip öldü
Profesyonel dağcı, gezide kalp krizi geçirip öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.