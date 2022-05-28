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İş yerinde vurulan kasap hayatını kaybetti, katil baba çıktı!

Bursa'da iş yerinde başından vurulan 31 yaşındaki kasap Serkan Temel hastanede hayatını kaybetti. Temel'in vuran kişinin babası Recep Temel olduğu ortaya çıktı

İş yerinde vurulan kasap hayatını kaybetti, katil baba çıktı!
28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:52

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde tabancayla tek el ateş edilerek vuruldu. Başından yaralanan Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temel, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BABASI VURMUŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Serkan Temel’in babası Recep Temel olduğunu saptadı. Recep Temel, gözaltına alındı. Recep Temel, emniyetteki ilk ifadesinde, “Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kasap #ölüm #oğlunu öldürdü
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