İş yerinde zehirlenen iki ortak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimyasal madde üretilen iş yerinde yaşanan sızıntı nedeniyle iş yeri sahipleri Murat Duran ve Yücel Keleş hayatını kaybetti

İş yerinde zehirlenen iki ortak hayatını kaybetti
31 Ocak 2023 Salı 10:29

Olay, saat 05.00 sıralarında Çerkeşli Mahallesi'nde kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi. Murat Duran ve ortağı Yücel Keleş, iş yerinde çalışırken yaşanan sızıntıdan etkilendi. Bitişikteki iş yeri çalışanları, içeriye girdiklerinde durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duran ve Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Duran ve Yücel Keleş’in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma, AFAD ve Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri iş yeri içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Sızan maddenin türünün belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #zehirlenme
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