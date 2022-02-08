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İş yerine giren hırsız, geriye bu notu bıraktı!

İş yerine giren hırsız, geriye bu notu bıraktı!
08 Şubat 2022 Salı 10:00

Antalya'da bir kişi, girdiği iş yerinde kahvaltı yaptıktan sonra, su bataryaları ve muslukları çaldı. Bir de not bırakan hırsız, iş yeri sahibine 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazdı.

Olay, 2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı. Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı. Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi. Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.

Bu arada, şüphelinin iş yerine girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #hırsız #hırsız not #hırsızlık
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