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İşçileri taşıyan midibüs tren yoluna devrildi

İşçileri taşıyan midibüs tren yoluna devrildi
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:20

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan 3metre aşağıda bulunan tren yoluna devrildi. İşçileri taşıdığı öğrenilen minibüste 15 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #işçi #servis kaza #trafik kazası
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