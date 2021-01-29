İşçileri taşıyan servis ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan minibüs TIR ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı

Kaza Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan Galip Dinçer'in kullandığı minibüs, Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda dönüş yapmak için yola çıkan TIR ile çarpıştı.

Minibüs, İsmail Dere'nin kullandığı TIR'ın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdikten sonra yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen minibüsten yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede sürücü Dinçer ile işçilerden Hüsamettin Sargın ve Mehmet Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan işçiler, Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Suriye uyruklu Yahya Saleh ile Abdurrahman Yusufi, Engin Doğancıoğlu, İbrahim İhya ve Ersan Ermiş ile TIR sürücüsü İsmail Dere ise ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarım Hekimoğlu incelemelerde bulundu. Araçların yoldan çekilip, karayunun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.